В Италии арестованы похитители картин Рубенса и Ренуара
Похитителей картин Рубенса «Святое семейство и святая Анна» и Ренуара «Девушки на лугу» арестовали итальянские карабинеры.
Всего удалось задержать пятерых подозреваемых в краже в Монце 2017 года.
Воры пытались выдать себя за успешных бизнесменов и пытались продать картины, стоимость которых равна 26 миллионам евро, антикварам. Картины похитители возили в багажники машины, на которой и скрылись от торговцев.
Двое граждан Италии и один - Хорватии помещены под стражу. Еще двое находятся под домашним арестом, передает РИА Новости.
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