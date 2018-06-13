В Италии арестованы похитители картин Рубенса и Ренуара

Всего удалось задержать пятерых подозреваемых в краже в Монце 2017 года.

Воры пытались выдать себя за успешных бизнесменов и пытались продать картины, стоимость которых равна 26 миллионам евро, антикварам. Картины похитители возили в багажники машины, на которой и скрылись от торговцев.

Двое граждан Италии и один - Хорватии помещены под стражу. Еще двое находятся под домашним арестом, передает РИА Новости.