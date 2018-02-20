В Италии арестованы родители, продававшие дочь педофилам

В итальянском Палермо арестованы родители, продававшие свою 9-летнюю дочь педофилам, и двое мужчин, вступавших в сексуальную связь с ребенком. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным издания, отец и мать маленькой жертвы были арестованы карабинерами по обвинению в сексуальном насилии и эксплуатации ребенка. Вместе с родителями девочки были арестованы и двое мужчин 63 и 79 лет, чья связь с несовершеннолетней не вызвала у правоохранителей сомнений, пишет regnum.ru.

Сообщается, что пожилые итальянцы платили матери за «услуги» ее дочери от 9 до 25 евро. Отец девочки, сообщает издание, знал о происходящем, но не предпринимал никаких действий, чтобы защитить дочь и не сообщал о преступлении полицейским.

В настоящее время все четверо участников педофильского сообщества помещены под арест.