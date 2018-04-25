В Италии больше не будут выдавать зарплату наличными

Среда, 25 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии больше не будут выдавать зарплату наличными

С 1 июля работодатели Италии прекращают выплаты заработной платы наличными.

Теперь получить заработанные деньги можно будет только с помощью банковского перевода, чека или платежного поручения. Работодатель, который не будет следовать новым правилам, рискует штрафом в размере от 1000 до 5000 евро.

Новый закон не распространяется на помощников по хозяйству, сообщает euromag.ru.

До сих пор в Италии работник обязан подписывать платежную ведомость, однако сумма, в ней указанная, может отличаться от реальной зарплаты. Новый закон должен искоренить это явление.

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