В Италии больше не будут выдавать зарплату наличными

Теперь получить заработанные деньги можно будет только с помощью банковского перевода, чека или платежного поручения. Работодатель, который не будет следовать новым правилам, рискует штрафом в размере от 1000 до 5000 евро.

Новый закон не распространяется на помощников по хозяйству, сообщает euromag.ru.

До сих пор в Италии работник обязан подписывать платежную ведомость, однако сумма, в ней указанная, может отличаться от реальной зарплаты. Новый закон должен искоренить это явление.