В Италии будут ездить машины без водителя

Среда, 23 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии будут ездить машины без водителя

Итальянский парламент позволил провести автомобильные испытания по беспилотному вождению, без водителя.

Это станет важным шагом на пути развития автономных транспортных средств в стране.  

Этот указ не означает, что завтра кто-то сможет пересесть в один из умных автомобилей, но он дает министерству транспорта Италии возможность санкционировать испытания беспилотных автомобилей на дорогах страны, пишет napoli1.com.

Все испытания будут проводиться в «условиях абсолютной безопасности», и орган, проводящий испытания, должен будет предоставить министерству подробный отчет по любым нюансам, возникшим в системе управления автомобилем без водителя.

Один из ключевых моментов заключается в том, что на этих автомобилях по-прежнему должен быть кто-то на борту, кто сможет взять под контроль автомобиль в случае чего-то неладного. Этим отличаются испытания от калифорнийских, где в феврале разрешили использование машин полностью без водителя.

Этот закон является большим шагом на пути к другим видам транспортных технологий.  

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