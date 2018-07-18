В Италии детские автомобильные кресла снабдят электронными датчиками

Среда, 18 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии детские автомобильные кресла снабдят электронными датчиками

Автомобильные кресла для детей должны быть в обязательном порядке снабжены электронными сенсорами, чтобы предотвратить возможность оставления ребенка в машине.

С таким предложением выступил министр транспорта страны Данило Тонинелли.

"Небольшая поправка к статье 172 правил дорожного движения станет фундаментальной в деле спасения жизни многих детей и предотвращения трагедии, вину за которую на протяжении всей жизни будут чувствовать родители", - цитирует Тонинелли портал ilcittadinomb.it.

По словам министра, нововведение заработает уже осенью. Он сам - отец и знает, что в стрессовой ситуации можно отвлечься и машинально закрыть автомобиль на стоянке. Технически вопрос решить не сложно. Сенсоры кресел нужно синхронизировать с автомобильными ключами или смартфоном, как это делается в США. "Жизнь ребенка дороже, чем сто евро, которые мы потратим на дополнительное оборудование автомашины", - не сомневается Тонинелли.

В июне прошлого года всю страну потряс трагический случай, когда в Тоскане женщина случайно оставила в авто на длительное время свою дочь, которой было всего полтора года. Малышка умерла от гипертермии. Подобный инцидент произошел во Флоренции, где от перегрева в салоне погиб двухлетний ребенок. По статистике, в период с 2011-2012 год в Италии умерли шестнадцать детей, оставленных родителями на жаре в автомобиле, пишет rg.ru.

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