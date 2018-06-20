В Италии для вишни выдался трудный год

В этом сезоне итальянские садоводы обнаружили на своей вишне полный комплекс болезней и вредителей: монилиоз, ботритис, плодовых мух, дрозофил, тлей и даже уховерток.

Фермеры пытаются спасти свой урожай, в частности, от насекомых-вредителей, развешивая в садах ловушки. В противном случае, из-за нашествия вредителей, урожай будет испорчен окончательно, пишет agroxxi.ru.

Так, для контроля дрозофилы пятнистой (Drosophila suzukii) одна из компаний предложила фермерам протестировать три вида ловушек. В первой используется смесь вина и яблочного уксуса под названием Drosky Drink в качестве приманки. Недостаток в том, что наливать дрозофилам придется каждую неделю. Вторая модель также основана на привлекательном для насекомых аромате яблочного уксуса. А третья – новинка. Ингредиенты приманки компания не разглашает, но на верхней части крышки нанесет дельтаметрин.

Специалисты компании советуют фермерам не скупиться и развесить как можно больше ловушек в своих садах, чтобы сократить популяцию дрозофил.