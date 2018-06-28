В Италии доплатят тем, кто поедет на работу на велосипеде вместо машины

Местные власти итальянского города Чезена намерены экономически мотивировать граждан, чтобы побудить их пересесть из машин на велосипеды, сообщает Il Messaggero в четверг, 28 июня.

Тем, кто будет ездить на работу на более экологичном виде транспорта, будут доплачивать по 25 евроцентов за каждый километр дороги от дома до работы и обратно, при этом общая сумма составит не более 2,5 евро в день и не более 50 евро в месяц. Эксперимент продлится до ноября, пишет regnum.ru.

Программа разработана национальным министерством окружающей среды. Общая сумма расходов должна составить 90 тысяч евро. Для того, чтобы принять участие в программе, любой желающий сможет загрузить специальное приложение на смартфон - оно и будет измерять расстояния и суммы компенсации.