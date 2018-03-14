В Италии эвакуировали более 20 тысяч человек из-за авиабомбы
Более 20 тысяч жителей итальянского города Фано на Адриатическом побережье эвакуированы из-за английской авиабомбы времен Второй мировой войны.
По данным агентства, авиабомбу английского производства весом 225 кг обнаружили во время строительных работ в районе набережной. Свои жилища должны покинуть обитатели домов, которые находятся в радиусе 1,9 км от места обнаружения бомбы. По подсчетам журналистов эвакуированы около 23 тысяч жителей, пишет gazeta.ru.
Отмечается, что в числе объектов, которые находятся в опасной зоне - городская больница и железнодорожный вокзал.
В данный момент с бомбой работают военные саперы. Планируется, что снаряд переместят в море и там подорвут.