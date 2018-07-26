В Италии гибнут оливковые рощи

81-летний Сиччио Манелли, владеющий сотнями древних оливковых деревьев в южной итальянской провинции Бриндизи, плачет, думая о перспективах выкорчевки своих драгоценных деревьев.

«Моя жизнь разрушается», - говорит он. «Больное оливковое дерево было обнаружено на земле другого фермера, но теперь хотят прийти и выкорчевать мои деревья, даже если они здоровы. Но я вырос среди этих деревьев. Они – моя семья».

Оливковые деревья Манелли, действительно здоровы, но у его соседа, нет, что и создает проблему, так как власти в юго-восточной части Апулии проводят политику абсолютной нетерпимости в борьбе с распространением Xylella fastidiosa, - болезни, которая может уничтожить все местную индустрию производства оливкового масла, одну из крупнейших в Европе.

С 2015 года любое оливковое дерево в пределах 100 метров от одного пострадавшего от Xylella fastidiosa должно быть удалено с корнем, будь оно больное или нет.

Грамотрицательная риккетсиеподобная бактерия Xylella fastidiosa из класса Gammaproteobacteria поражает более 200 видов растений, принадлежащих 50 семействам, в том числе ряд важных агрокультур: оливковые, персиковые, цитрусовые, оливковые деревья и многие другие вплоть до кофе.

Переносчиками бактерии, в основном, являются насекомые из групп Ciccadellidae и Cercopidae, в частности, Homalodisca vitripennis, которые питаются соком растений. Оказавшись в растении, бактерии циркулируют по ксилеме, распространяясь по стеблям, закупоривают камедью сосуды и нарушают снабжение питательными веществами и водой. В итоге, растение высыхает полностью, пишет agroxxi.ru.

Более 5000 кв км земли - площадь почти в три раза больше, чем Лондон - классифицирована как «зараженная», а 11 миллионов оливковых деревьев могут быть выкорчеваны. Впрочем, независимая группа исследователей, работающих в Апулии, считает, что высыхание деревьев в регионе зависит от других факторов, которые можно поправить, например, внесением органики.

«Недавние исследования обнаружили, что Xylella, вероятно, уже некоторое время находится в Апулии и при этом большинство растений являются здоровыми носителями», - сказала д-р Маргарита Д'Амико, руководитель группы экспертов по бактериям. «Xylella может быть одним из факторов, вызывающих гибель деревьев, которые уже ослаблены серией других проблем, таких как грибы, плохая почва и недостаточный уход. Решать такие проблемы надо другими способами, отличными от рубки».

Команда исследователей базируется в городе Галатоне, южная Апулия. Эта область находится в центре эпидемии, и в ландшафте преобладают высушенные или выкорчеванные деревья и бесплодные поля. По словам Маргариты Д'Амико, те ученые, которые предлагают драматическое для аграриев решение о выкорчевке, - вирусологи, а не фитопатологи, как она и ее коллеги. «Они требуют, чтобы фермеры применяли те же самые протоколы, что и при распространении вируса: выкорчевывали все зараженные растения, контролировали векторное насекомое и использовали устойчивые растения. Но Xylella - это бактерия, а не вирус».

Д'Амико предлагает лечение в виде комбинации обрезки сухих ветвей дерева, очистки зараженных ветвей медным купоросом, обработки сульфатом железа и удобрение почвы органической смесью, состоящей главным образом из коровьего навоза.

Профессор Марко Скортичини, бактериолог из Университета Кампании в Казерте, недалеко от Неаполя, который провел несколько исследований Xylella, согласился: «Природные средства защиты работают. Единственное, что нужно сделать, когда идет распространение бактерий, - найти способ сосуществовать с ними и укрепить иммунитет деревьев, чтобы они были менее уязвимы».

Но с таким предложением согласны не все. Джованни Мартелли, вирусолог растений из Университета Бари, который поддерживает выкорчевку, сказал: «Люди, которые утверждают, что Xylella можно лечить натуральными средствами, являются непрофессионалами. Для Xylella нет никакого лечения. Немедленное удаление инфицированных деревьев и окружающих их здоровых деревьев является необходимой мерой для блокировки распространения болезни».

Следуя указу правительства Италии в 2014 году, ЕС и правительство Рима выделили миллионы евро на изучение болезни и выкорчевку зараженных деревьев. В 2015 году Франция запретила импорт из Апулии продуктов, которые могли переносить возбудителей Xylella.

По словам крупнейшей сельскохозяйственной ассоциации Италии, Coldiretti, с начала кризиса производители оливкового масла потеряли более 1 млрд евро.

Но Д'Амико настаивает, что у фермеров есть надежда. В этом году деревья, находящиеся под ее опекой, уже расцвели и дадут плоды в октябре, в том числе деревья, зараженные Xylella. «Мне сказали, что есть способ лечить Xylella», - говорит пожилой фермер Манелли. «Я очень надеюсь, что власти передумают уничтожать деревья. Я стар, и когда я буду покидать этот мир, я хочу быть уверенным, что мои деревья останутся здесь».