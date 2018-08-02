В Италии из-за жары введен наивысший уровень угрозы
Министерство здравоохранения Италии ввело «красный» уровень погодной опасности в 18 городах из-за аномальной жары.
Неблагоприятная погода угрожает жителям северной и центральной части страны.
В число городов, где столбики термометров достигают 40 °C, вошли Рим, Милан, Турин, Венеция, Генуя, Болонья и Флоренция, пишет news.ru.
«Красный» уровень опасности означает, что жара, невероятно высокая влажность и духота угрожают даже тем людям, которые не имеют проблем со здоровьем.
В ряде итальянских регионов зафиксированы неоднократные случаи получения солнечного удара, в связи с чем пострадавшим была оказана срочная медицинская помощь.
По прогнозам синоптиков, 2 августа может стать самым жарким днем в Италии с начала 2018 года, передает РИА Новости.
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