В Италии из-за жары введен наивысший уровень угрозы

Четверг, 02 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии из-за жары введен наивысший уровень угрозы

Министерство здравоохранения Италии ввело «красный» уровень погодной опасности в 18 городах из-за аномальной жары.

Неблагоприятная погода угрожает жителям северной и центральной части страны.

В число городов, где столбики термометров достигают 40 °C, вошли Рим, Милан, Турин, Венеция, Генуя, Болонья и Флоренция, пишет news.ru.

«Красный» уровень опасности означает, что жара, невероятно высокая влажность и духота угрожают даже тем людям, которые не имеют проблем со здоровьем.

В ряде итальянских регионов зафиксированы неоднократные случаи получения солнечного удара, в связи с чем пострадавшим была оказана срочная медицинская помощь.

По прогнозам синоптиков, 2 августа может стать самым жарким днем в Италии с начала 2018 года, передает РИА Новости.

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