В Италии избитую украинку бросили умирать на рельсах

Отмечается, что у 31-летней погибшей в Италии осталась мать, которая неделю не могла найти свою дочь, до тех пор пока не обнаружила ее в морге Неаполя, пишет life.ru.

Известно также, что у женщины остались двое детей: десятилетний сын и двухлетняя дочь. По факту обнаружения тела гражданки Украины в Италии возбуждено уголовное дело.