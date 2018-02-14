В Италии избитую украинку бросили умирать на рельсах

Среда, 14 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии избитую украинку бросили умирать на рельсах

Гражданку Украины Оксану Я., которую нашли мертвой в Неаполе в Италии, перед смертью сильно избили и бросили умирать на путях железнодорожной станции.

Отмечается, что у 31-летней погибшей в Италии осталась мать, которая неделю не могла найти свою дочь, до тех пор пока не обнаружила ее в морге Неаполя, пишет life.ru.

Известно также, что у женщины остались двое детей: десятилетний сын и двухлетняя дочь. По факту обнаружения тела гражданки Украины в Италии возбуждено уголовное дело.

Последние новости

    • Португалия: вычеты из зарплаты - уменьшаются

      2018 год отмечен снижением налогов для большинства налогоплательщиков.

      Подробнее

    • Португалия: «Камовы» вернутся на службу?

      В настоящее время в распоряжении Португальского государства находятся несколько вертолетов «Камов».

      Подробнее

    • Испания: гостиничный сектор Барселоны потерял 50 млн евро

      Референдум о независимости Каталонии и последовавший за этим политический кризис лишили барселонские отели 50 млн евро прибыли.

      Подробнее

    • Испания: Fujifilm переехал в Мадрид

      Fujifilm переводит свою штаб-квартиру из Барселоны в Мадрид.

      Подробнее

    • В Италии избитую украинку бросили умирать на рельсах

      Гражданку Украины Оксану Я., которую нашли мертвой в Неаполе в Италии, перед смертью сильно избили и бросили умирать на путях железнодорожной станции.

      Подробнее

    • Итальянцы перешли на крафтовое пиво

      В Италии количество частных пивоварен выросло на 400% за последние десять лет.

      Подробнее

    • Пенсионерка подарила мужу почку на День влюбленных

      Австралиец получил от жены почку в качестве подарка на День святого Валентина.

      Подробнее

    • Самая одинокая лягушка на свете воспользовалась сайтом знакомств

      Ученые пытаются найти подругу самцу боливийской лягушки по имени Ромео на сайте знакомств.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!