В Италии изъяли крупнейшую за последние 20 лет партию героина

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов перехватили 270 килограммов наркотика.

По данным итальянской полиции, героин был спрятан в контейнерах, прибывших из Ирана, пишет gazeta.ru.

Отмечается, что в связи с инцидентом были задержаны два человека в Нидерландах. Также подчеркивается, что к расследованию привлечены правоохранительные органы Швейцарии, Франции, Бельгии и Нидерландов.