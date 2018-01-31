В Италии качество жизни хуже, чем в Китае

В рейтинге «Лучших стран 2018 года» Италия занимает 22-е место из 80 стран по качеству жизни после Канады, стран Северной Европы, Великобритании, США, Китая и др. В то время как Италия получила высшие оценки за культурное влияние, наследие и приключения, она барахталась в категориях «страна для бизнеса» и «предпринимательство».

Складывается картина так, что Италия - страна, удачная для посещения, но не для жизни, пишет napoli1.com.

«Хотя Италия может стать идеальным местом для туристов, жить в стране сложнее» - отмечено в докладе, с указанием на организованную преступность, коррупцию, гендерный разрыв, безработицу среди молодежи, напряженность в отношении иммиграции и рост популизма в политике - как основные причины для беспокойства. Многие иностранцы, которые переезжают на постоянное место жительства в Италию, сообщают, что разочарованы тем, что они обнаруживают: около 5-ти процентов респондентов заявили, что они недовольны перспективами своей работы в Италии и зарабатывают меньше, чем дома.

Картина может меняться в зависимости оттого, в каком регионе Италии вы живете. Существует широкий разрыв между качеством жизни на севере страны, где широко развита промышленность и торговля, и на юге - где доход и продолжительность жизни меньше.

Лучшей страной для жизни, как и прежде, была названа Швейцария.