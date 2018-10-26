В Италии массовaя забастовка общественного транспорта

Инициаторами забастовки выступили профсоюзные организации, которые добиваются улучшений условий труда и роста заработных плат работников авиакомпаний и железных дорог. В течение суток будут отменены большинство поездов крупнейших железнодорожных компаний. Движение сохранится только по нескольким маршрутам, пишет napoli1.com.

Забастовку поддержат сотрудники аэропортов, в связи с чем отменяются множество рейсов, сообщает агентство Regnum. Ограничения в работе общественного транспорта ждут жителей Рима, Милана и Флоренции. Не исключено, что забастовку поддержат сотрудники школ, поликлиник и больниц.

О перебоях в работе аэропортов и железнодорожных вокзалов Италии российских туристов предупреждает департамент ситуационно-кризисного центра МИДа. В ведомстве призывают путешественников учитывать информацию о забастовке.