В Италии массовaя забастовка общественного транспорта

Пятница, 26 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии массовaя забастовка общественного транспорта

Сегодня, 26 октября по всей Италии проходи масштабная забастовка железнодорожного транспорта, авиакомпаний и городского транспорта.

Инициаторами забастовки выступили профсоюзные организации, которые добиваются улучшений условий труда и роста заработных плат работников авиакомпаний и железных дорог. В течение суток будут отменены большинство поездов крупнейших железнодорожных компаний. Движение сохранится только по нескольким маршрутам, пишет napoli1.com.

Забастовку поддержат сотрудники аэропортов, в связи с чем отменяются множество рейсов, сообщает агентство Regnum. Ограничения в работе общественного транспорта ждут жителей Рима, Милана и Флоренции. Не исключено, что забастовку поддержат сотрудники школ, поликлиник и больниц.

О перебоях в работе аэропортов и железнодорожных вокзалов Италии российских туристов предупреждает департамент ситуационно-кризисного центра МИДа. В ведомстве призывают путешественников учитывать информацию о забастовке.

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