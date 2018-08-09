В Италии могут отменить «надбавку Ренци» в 80 евро

Четверг, 09 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии могут отменить «надбавку Ренци» в 80 евро

Сэкономленные 9 млрд евро правительство направит на унификацию ставок НДФЛ.

Правительство Италии для выполнения своих предвыборных экономических обещаний намерено с 2019 года отменить так называемую надбавку Ренци, сообщает Il Giornale в четверг, 9 августа.

Надбавка представляет собой утвержденную правительством Маттео Ренци ежемесячную выплату в 80 евро для граждан, чем годовой доход составляет менее 26 тысяч евро, пишет regnum.ru.

Полученные 9 млрд евро позволят правительству снизить и унифицировать ставку налога на доходы физических лиц (до 15% или 20% в зависимости от уровня дохода).

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