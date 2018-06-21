В Италии могут запретить продажу «легкой конопли»

Продажи так называемой «легкой конопли» в Италии могут быть прекращены, с такой рекомендацией выступил высший совет по здравоохранению, передает в четверг, 21 июня, regnum.ru.

Даже в небольших дозах «опасность не может быть исключена», отметили в совете в ответ на запрос министерства здравоохранения.

В настоящее время продажа «легкой конопли» (0,2% смеси) официально разрешена и осуществляется в так называемых «конопляных лавках».