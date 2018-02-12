В Италии мужчина хранил более сорока миллионов фальшивых евро

Понедельник, 12 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии мужчина хранил более сорока миллионов фальшивых евро

Более сорока миллионов поддельных евро конфисковали в воскресенье итальянские карабинеры у фальшивомонетчика под Неаполем.

При обыске у подозреваемого в производстве фальшивых банкнот в местечке Торре-дель-Греко правоохранители заметили сарай, где обнаружили несколько пластиковых бочек, плотно закрытых водонепроницаемыми крышками.

Открыв их, карабинеры нашли 90 пакетов с фальшивыми банкнотами достоинством в 50 и 100 евро. Всего в сарае пожилой итальянец держал около 41 миллиона евро, изготовленных, по словам карабинеров, на высоком уровне, пишет РИА Новости.

Кроме самих банкнот, в бочках были найдены три клише для печати купюр в 50 евро, а также пара десятков листов с пробными «оттисками».

По данных местных СМИ, на то, чтобы пересчитать весь конфискованный материал, понадобилось шесть правоохранителей и порядка пяти часов работы.

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