В Италии мужчина завещал своей собаке 1 млн евро

В Милане пес по кличке Тор получил в наследство 1 млн евро, сообщает газета La Repubblica.

Хозяин дворняги Паскуале Риццо скончался в конце апреля на 91-м году жизни. Газета отмечает, что у Паскуале не было прямых наследников, поэтому все имущество, оцененное судом в 1 млн евро, он оставил Тору.

По данным издания, около семи лет назад Риццо неподалеку от своего дома обнаружил щенка, с которым с тех пор не расставался. В 2014 году Тор спас жизнь своему хозяину, у которого случился сердечный приступ, - когда мужчине стало плохо, пес начал так громко лаять, что привлек внимание соседей, которые вызвали скорую помощь, пишет ТАСС.

Незадолго до своей смерти пенсионер обратился к адвокатам и попросил передать собаке две квартиры и два банковских счета. Поскольку в Италии невозможно назначить животное прямым наследником, исполнителем завещания был назначен друг Риццо, которому теперь предстоит проследить, чтобы последняя воля покойного осуществилась надлежащим образом.