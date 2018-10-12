В Италии на черном рынке труда занято порядка 3,7 миллиона человек

Пятница, 12 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии на черном рынке труда занято порядка 3,7 миллиона человек

В Италии чистый доход подпольной экономики, по оценке Национального института статистики (ISTAT), в 2016 году составил порядка 210 миллиардов евро.

Из них примерно 18 миллиардов пришлось на «различные виды незаконной деятельности», включающие торговлю наркотиками, проституцию и контрабанду табачных изделий.

Согласно ISTAT, на черном рынке труда два года назад было занято порядка 3 миллионов 701 тысячи человек, 2 миллиона 632 тысячи из которых были нанятыми работниками, пишет pnp.ru.

При этом говорится, что 47 процентов нарушений трудового законодательства приходилось на сферу услуг. В сельском хозяйстве они составляют 18,6 процента, в строительстве — 16,6 процента, в торговле, на транспорте, а также в сфере общепита — 16,2 процента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: футболист «Спортинга» спас жизнь одноклубнику

      Игрок лиссабонского клуба «Спортинг» Себастьян Коатес спас одноклубника от смерти.

      Подробнее

    • Португалия: погиб подросток...

      Нелепое ДТП со смертельным исходом произошло в Редонде, Коимбра.

      Подробнее

    • В Испании задержали водителя без прав, под действием наркотиков

      Жители Севильи стали свидетелями погони, в результате которой полиция задержала водителя-бесправника с загипосванной рукой.

      Подробнее

    • Минимальную зарплату в Испании поднимут до 900 евро

      Партия Podemos и правительство Испании достигли договоренности о повышении в 2019 году минимальной заработной платы (SMI) до 900 евро.

      Подробнее

    • В Италии на черном рынке труда занято порядка 3,7 миллиона человек

      В Италии чистый доход подпольной экономики, по оценке Национального института статистики (ISTAT), в 2016 году составил порядка 210 миллиардов евро.

      Подробнее

    • В Италии разгадали тайну коз, гуляющих по отвесной стене

      Банковская служащая из Италии Федерика Грасси посетила альпийский город Пьемонт и обратила внимание на местную дамбу, по отвесной стене которой разгуливало стадо коз.

      Подробнее

    • Девушку парализовало после приема таблеток

      Жительница Венесуэлы Катрина Парра рассказала, как она чуть не умерла из-за несовместимости оральных контрацептивов и редкого заболевания, о котором не знала.

      Подробнее

    • Котенок проехал 27 километров под капотом автомобиля

      В США котенок проехал под капотом автомобиля 27 километров и выжил.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья