В Италии на черном рынке труда занято порядка 3,7 миллиона человек

Из них примерно 18 миллиардов пришлось на «различные виды незаконной деятельности», включающие торговлю наркотиками, проституцию и контрабанду табачных изделий.

Согласно ISTAT, на черном рынке труда два года назад было занято порядка 3 миллионов 701 тысячи человек, 2 миллиона 632 тысячи из которых были нанятыми работниками, пишет pnp.ru.

При этом говорится, что 47 процентов нарушений трудового законодательства приходилось на сферу услуг. В сельском хозяйстве они составляют 18,6 процента, в строительстве — 16,6 процента, в торговле, на транспорте, а также в сфере общепита — 16,2 процента.