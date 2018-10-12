В Италии на черном рынке труда занято порядка 3,7 миллиона человек
В Италии чистый доход подпольной экономики, по оценке Национального института статистики (ISTAT), в 2016 году составил порядка 210 миллиардов евро.
Из них примерно 18 миллиардов пришлось на «различные виды незаконной деятельности», включающие торговлю наркотиками, проституцию и контрабанду табачных изделий.
Согласно ISTAT, на черном рынке труда два года назад было занято порядка 3 миллионов 701 тысячи человек, 2 миллиона 632 тысячи из которых были нанятыми работниками, пишет pnp.ru.
При этом говорится, что 47 процентов нарушений трудового законодательства приходилось на сферу услуг. В сельском хозяйстве они составляют 18,6 процента, в строительстве — 16,6 процента, в торговле, на транспорте, а также в сфере общепита — 16,2 процента.
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