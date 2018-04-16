В Италии на торги выставили дом с телом бывшего хозяина

Понедельник, 16 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии на торги выставили дом с телом бывшего хозяина

Один из потенциальных покупателей дома на севере Италии, который пришел оценить выставленную на торги недвижимость, нашел внутри тело бывшего хозяина.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, дом в городке Валле-дель-Пазубио неподалеку от Виченцы выставили на аукцион после того, как его хозяин перестал платить за ипотеку и коммунальные услуги.

Потенциальный покупатель вместе с представителем судебных органов пришли осмотреть дом. Там они нашли на диване мумифицированное тело бывшего хозяина в сидячей позе. На место вызвали провоохранителей.

Выяснилось, что мужчина по имени Вальтер Даль-Дзотто больше года назад остался без работы и перестал оплачивать счета. Вскоре в его доме выключили электричество, а затем сама недвижимость оказалась на торгах. За это время, по-видимому, Даль-Дзотто никто не разу не навестил.

При каких обстоятельствах и от чего умер итальянец, пока не сообщается.

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