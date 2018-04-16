В Италии на торги выставили дом с телом бывшего хозяина

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, дом в городке Валле-дель-Пазубио неподалеку от Виченцы выставили на аукцион после того, как его хозяин перестал платить за ипотеку и коммунальные услуги.

Потенциальный покупатель вместе с представителем судебных органов пришли осмотреть дом. Там они нашли на диване мумифицированное тело бывшего хозяина в сидячей позе. На место вызвали провоохранителей.

Выяснилось, что мужчина по имени Вальтер Даль-Дзотто больше года назад остался без работы и перестал оплачивать счета. Вскоре в его доме выключили электричество, а затем сама недвижимость оказалась на торгах. За это время, по-видимому, Даль-Дзотто никто не разу не навестил.

При каких обстоятельствах и от чего умер итальянец, пока не сообщается.