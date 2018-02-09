В Италии наблюдается рост антисемитизма

Пятница, 09 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии наблюдается рост антисемитизма

В Италии наблюдается рост расистских и антисемитских настроений.

В частности, в сети интернет появился видеоролик в котором футбольные фанаты одного из клубов скандируют «Адольф Гитлер мой друг».

Видеозапись вызвала возмущение у местной еврейской общины, в результате чего она была удалена, однако чиновники не предали ей серьезного значения, назвав простой шалостью, пишет regnum.ru.

«Эти случаи не должны игнорироваться. Те кто рисует на стене свастику отлично понимает, что она означает. И мы все очень хорошо знаем, к чему свастика нас привела», - отметил глава еврейской общины Вероны.

Как отмечают эксперты, расистские и антисемитские настроения растут в Италии благодаря проникновению в страну мигрантов, данная ситуация отягощается предстоящими парламентскими выборами в стране.

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