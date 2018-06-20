В Италии началась сборка истребителя F-35A

Среда, 20 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии началась сборка истребителя F-35A

Воздушное судно с бортовым номером AN-9, сборка которого завершится в феврале 2019 года, прибудет в Нидерланды.

В Камери (Италия) на предприятии Final Assembly and Check Out (FACO) началась сборка первого «европейского» истребителя пятого поколения F-35A, предназначенного для Военно-воздушных сил (ВВС) Нидерландов. Об этом сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

По данным центра, воздушное судно с бортовым номером AN-9, сборка которого завершится в феврале 2019 года, прибудет в Нидерланды в конце следующего года.

Lockheed Martin F-35 Lightning II - семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Новое воздушное судно, которое производится в трех модификациях (F-35A, F-35B вертикального взлета и палубный F-35C), уже приобрело репутацию самого дорогого истребителя в истории авиастроения, пишет regnum.ru.

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