В Италии наградят самого экологичного дизайнера

Green Carpet Talent Competition называют «Оскаром современной моды». Премия учреждена Национальной палатой моды Италии и консалтинговым агентством Eco-Age в рамках инициативы по развитию и продвижению экологичного подхода в fashion индустрии. Каждый год жюри выбирает наиболее талантливых и перспективных дизайнеров, которые создают свои коллекции из переработанных материалов.

Содействие начинающим дизайнерам - одно из главных направлений деятельности бутик-городков The Bicester Village Shopping Collection. Как эксклюзивный партнер премии, The Bicester Village Shopping Collection наградила 5 финалистов премии Green Carpet Talent Competition и предоставила им возможность пройти обучение по программе поддержки молодых дизайнеров.

Сеть бутик-городков The Bicester Village Shopping Collection организует учебные программы для финалистов Green Carpet Talent Competition уже второй год подряд.

В этом году в менторской программе поддержки молодых дизайнеров примут участие Wrad (Сильвия Джиованарди (Silvia Giovanardi)), Teatum Jones (Кэтрин Титум (Catherine Teatum) и Роб Джонс (Rob Jones)), Behno (Шивам Пинджайя (Shivam Punjya)), Давид Грильо (Davide Grillo) и Гильберто Кальзолар (Gilberto Calzolar).

Программа предполагает 12 месяцев работы с ведущими экспертами Value Retail в Европе и Китае. Во время обучения участники получат уникальный опыт в области моды, ритейла, менеджмента, создания бренда, туризма, маркетинга и дистрибуции.

11 бутик-городков сети The Bicester Village Shopping Collection находятся вблизи крупных городов Европы и Китая, пишет euromag.ru.

Победитель Green Carpet Fashion Awards получит награду «Лучший начинающий дизайнер» и возможность принять участие в Миланской неделе моды в 2019 году. Номинация создана в честь памяти Франки Соццани, главного редактора Vogue Italy.

Финал конкурса состоится 23 сентября во всемирно известном театре Ла Скала (Милан). В состав жюри входят главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул (Edward Enninful), английская певица и композитор Элли Голдинг (Ellie Goulding), китайский актер и первый амбассадор Китая на Лондонской недели моды Ху Бин (Hu Bing).