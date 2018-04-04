В Италии найдена мертвой чемпионка страны по велоспорту‍

33-летняя спортсменка скончалась у себя дома.

Как передает местная пресса, прокуратура Флоренции инициировала расследование по факту смерти велогонщицы. О причинах гибели Ринальди ничего не сообщается. В 2007 году она выиграла «золото» чемпионата страны в молодежной категории. В том же году ее уличили в употреблении допинга и отстранили от соревнований. Вернувшись в большой спорт, она так и не смогла выйти на высокий уровень и в 2010 году завершила спортивную карьеру. Чем Ринальди занималась в последнее время, не известно, пишет vistanews.ru.