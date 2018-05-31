В Италии найдено самое старое оливковое масло‍

Раскопки проходили в 90-х годах на месте Castelluccio.

Так, специалисты из Университета Южной Флориды наконец получили доступ к проведению химического анализа вазы и ее содержимого. Изучив образцы древней керамики бронзового века, ученые пришли к выводу, что оливковое масло существует в Италии на 700 лет дольше, чем ранее отмечали антропологи.

Как пишет издание «Территория новостей», консерваторы в Археологическом музее Сиракузы восстановили и собрали 400 керамических фрагментов, что привело к созданию контейнера для хранения емкостью 3 ½ фута в форме яйца. Именно на краях одной из этих ваз специалисты и нашли следы оливкового масла.

Таким образом, итальянцы начали использовать оливковое масло для приготовления пищи, пишет inforeactor.ru.