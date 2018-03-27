В Италии найдены останки женщины, «родившей» в могиле

Вторник, 27 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии найдены останки женщины, «родившей» в могиле

В Италии ученые нашли скелет женщины, «родившей» после смерти.

Останки женщины и плода были захоронены в кирпичном гробу. Необычную находку исследователи описали в журнале World Neurosurgery.

Останки женщины были найдены в городе Имола, в провинции Болонья. Женщина умерла в 7-8 веке н. э., ей было 25-35 лет. Плод находился на 38 неделе развития. Его голова и тело находились между бедер женщины, а ноги - в тазовой области, как бывает при родах.

Авторы работы считают, что столкнулись с «посмертными родами». При этом редком явлении плод выдавливается через родовые пути из матки трупа беременной женщины газами, образовавшимися в брюшной полости при гниении. В отличие от естественных родов, шейка матки не раскрывается после смерти, поэтому под давлением газов просто разрывает матку, попадая во влагалище.

Еще одним интересным наблюдением стало отверстие в черепе женщины, просверленное, очевидно, в медицинских целях. После операции женщина была жива еще какое-то время. Исследователи полагают, что отверстие было просверлено, чтобы избавиться от преэклампсии, один из основных симптомов которой - подъем кровяного давления до очень высоких значений. По-видимому, врачи прибегли к трепанации, чтобы снизить давление. Но, несмотря на лечение (а, может, и из-за него) женщина умерла, пишет gazeta.ru.

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