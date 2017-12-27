В Италии напечатали на 3D-принтере «щит» для мозга

Сообщается, что барьер способен уберечь мозг от нейротоксинов, бактерий и вирусов, однако вместе с тем он не позволяет проникать в орган лекарствам, которые применяются для борьбы с заболеваниями Паркинсона и Альцгеймера. Для этого врачам приходится вводить препараты «сквозь» барьер так, чтобы не повредить его, пишет vevby.ru.

Созданный биогибридный гематоэнцефалический барьер позволит экспертам проводить высокомощный скрининг разных медикаментов и веществ, а потом оценивать, как они проникают через данный барьер.