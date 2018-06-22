В Италии нашли 120 фальшивых заявлений на компенсации после землетрясения

Пятница, 22 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии нашли 120 фальшивых заявлений на компенсации после землетрясения

После землетрясения Италия выделила средства для поддержки людей в «красных зонах» с наихудшими последствиями.

В Италии предъявили обвинения 120 подозреваемым, которые незаконно получали компенсации после землетрясения в 2016 году. Как сообщает La Pepubblica, полиция уже изъяла более 120 тысяч евро, выделенных пострадавшим, а общая сумма мошенничества оценивается более чем в 500 тыс. евро.

После землетрясения Италия выделила средства для поддержки людей в «красных зонах» с наихудшими последствиями. Местные жители, которые имели там постоянное жилье или арендованное имущество, могли требовать до 900 евро в месяц, в зависимости от того, сколько людей проживало в доме.

Прокуроры в провинции Мачерата обвиняют 120 собственников жилья в фальсификации требований о компенсации. Многие из них заявили, что остались без крова в результате землетрясения, но на самом деле это имущество было загородным домом или жильем, которое они купили, чтобы сдавать.

Некоторые владельцы даже не жили в этом регионе во время землетрясения. Другие завышали свои претензии, перечисляя членов семьи, фактически жили отдельно, пишет korrespondent.net.

Власти пытались упорядочить процесс компенсации, позволив заявителям «самостоятельно определять» степень вреда, но отсутствие проверки оставила систему уязвимой для злоупотреблений. Следующие проверки выявили аномалии и привели к тому, что подразделение финансовых преступлений Италии тщательно изучало претензии.

Напомним, в конце августа 2016 года в Италии произошло мощное землетрясение в 6,2 балла в результате которого погибли 297 человек. Власти страны оценили ущерб от происшествия в четыре миллиарда евро.

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