В Италии нашли картины на 200 млн евро

Понедельник, 22 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии нашли картины на 200 млн евро

В итальянской глуши вчера были обнаружены украденные почти 20 лет назад картины.

В маленьком итальянском городке Дзагароло нашли картины на сотни миллионов евро. Пишет euromag.ru.

Настоящие шедевры XVII века были обнаружены полицией в фермерском доме, окруженном густой чащей леса. По предварительным данным общая стоимость произведений искусства превышает 200 миллионов евро.

«Эти шедевры невероятной ценности были спрятанны в отдельном коттедже в сельской местности Дзагароло и Сан-Чезарео. Это открытие было сделано карабинерами Дзагароло, вместе с персоналом Секции антиквариата Оперативного отдела культурного наследия в Риме».

После некоторых исследований военные под командованием капитана Грации Центроны обнаружили четыре старинные картины, относящиеся к семнадцатому веку, общей стоимостью около 200 000 евро, изображающие религиозные сцены, в заброшенном фермерском доме. Картины найдены в хорошем состоянии.

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