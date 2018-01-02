В Италии нашли мертвой украинку

По данным СМИ, украинка исчезла в прошлом месяце. Мужчина, с которым София жила в Италии, впоследствии покончил с собой, пишет vybory.org.ua.

Следователи подозревают, что он убил женщину из-за ревности, а затем убил и себя. На теле погибшей - многочисленные синяки и царапины.

Полицейские предполагают, что погибшая могла быть еще живой, когда ее в черном пакете сбросили с обрыва, а травмы она могла получить при падении.

Напомним, в октябре в Италии нашли тело 19-летней Марии Искры из Украины.