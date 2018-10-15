В Италии нашли останки ребенка-вампира

Понедельник, 15 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии нашли останки ребенка-вампира

Итальянские археологи обнаружили на кладбище пятого века нашей эры останки 10-летнего ребенка, прозванного «Луньянским вампиром».

Между челюстями черепа был помещен камень, который, согласно верованиям, должен был предотвратить восстание из гроба. Об этом сообщает издание Science Alert.

Скелет ребенка, чей пол пока остается неизвестным, был найден в месте массового захоронения детей La Necropoli dei Bambini, которое располагается поблизости от итальянской коммуны Луньяно-ин-Теверина (область Умбрия). Кладбище образовалось поверх руин заброшенной римской виллы первого века нашей эры.

С помощью анализа ДНК других останков были выявлены следы простейшего паразита Plasmodium falciparum, возбудителя малярии — острого и смертельно опасного заболевания. При обследовании останков ученые также заметили следы абсцесса зубной ткани, что является еще одним признаком малярии.

«Луньянский вампир» гораздо старше всех других погребенных детей, что, по словам исследователей, является аномалией. До этого максимальный возраст ребенка, найденного в захоронении, достигал трех лет к моменту смерти.

Как отмечают ученые, при погребении тел местные жители практиковали апотропеическую магию — ритуалы, предназначенные для оберегания от порчи и предотвращающие воскрешение мертвецов. Так, на останки клали тяжелые камни, а рядом хоронили обезглавленных щенков, принесенных в жертву. Также в могилах нашли коготь ворона и кости жабы, которая считалась средством от болезней.

«Вампирские» захоронения были обнаружены и в других местах Италии, а также в Польше. Однако исследователи считают, что люди боялись не вампиров, а возвращения смертельных эпидемий, поэтому пытались предотвратить передачу болезни от мертвых.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: насильник должен сидеть в тюрьме?

      Данные предоставлены министерством юстиции.

      Подробнее

    • Португалия: продажа жилья для погорельцев - запрещена

      Правительство приняло поправку к Программе поддержки восстановления постоянного жилого фонда (PARHP).

      Подробнее

    • Испания: француженку укусил ядовитый паук на Коста-дель-Соль

      49-летняя француженка провела больше месяца в больнице после того, как в Эстепоне ее укусил паук.

      Подробнее

    • В Испании впервые оштрафовали водителя электросамоката

      В Вальядолиде полиция во вторник выписала штраф молодому человеку, управлявшему электрическим самокатом.

      Подробнее

    • В Италии нашли останки ребенка-вампира

      Итальянские археологи обнаружили на кладбище пятого века нашей эры останки 10-летнего ребенка, прозванного «Луньянским вампиром».

      Подробнее

    • Действия Италии могут привести к краху Евросоюза

      Новая правительственная коалиция в Италии намерена надавить на Германию, Францию и Еврокомиссию в вопросе реструктуризации итальянского долга.

      Подробнее

    • Меган Маркл забеременела

      Меган Маркл, жена принца Гарри и герцогиня Сассекская, ждет ребенка.

      Подробнее

    • BrainNet - первая телепатическая соцсеть

      "Возможность установления телепатической связи между двумя умами - ближе, чем кажется, хотя, чтобы воплотить ее в реальность, нужно учесть еще множество нюансов".

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья