В Италии нашли похищенные полотна Рубенса и Ренуара

В середине июня правоохранители арестовали пятерых подозреваемых в краже двух картин. Похитители вышли на связь с двумя торговцами произведениями искусства, выдавая себя за израильского бизнесмена и раввина. Мошенники заявили, что готовы заплатить за произведения 26 миллионов евро. В ходе встречи полотна были помещены в багажник машины, на которой мошенники скрылись от продавцов, пишет РИА Новости.

Расследование определило, что преступники собирались снова выставить их на рынок, но не успели перепродать.

При этом, как сообщил РИА Новости представитель управления карабинеров по борьбе с преступлениями в сфере культурного наследия, подлинность обеих картин еще предстоит установить.

Трое членов банды, в которую помимо итальянцев входил гражданин Хорватии, помещены под стражу. Еще двое, отец и сын, оказались под домашним арестом - по версии следствия, они помогали сообщниками транспортом и телефонами.