В Италии нашли полную золота амфору

Пятница, 07 Сентябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии нашли полную золота амфору

Общая стоимость амфоры и монет исчисляется миллионами евро.

В итальянском Комо во время проведения раскопок в историческом центре города была обнаружена полная золотых монет амфора времен Римской республики, сообщает La Repubblica в пятницу, 7 сентября.

В амфоре были обнаружены более 300 прекрасно сохранившихся монет, их общая стоимость измеряется миллионами евро, пишет regnum.ru.

Эксперты пока затрудняются определить точный возраст амфоры и монет: скорее всего, они были сделаны за два века до Рождества Христова, а возможно, и раньше.

Данная амфора — одна из самых ценных археологических находок за всю историю раскопок в Комо, рассказали местным журналистам эксперты.

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