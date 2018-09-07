В Италии нашли полную золота амфору
Общая стоимость амфоры и монет исчисляется миллионами евро.
В итальянском Комо во время проведения раскопок в историческом центре города была обнаружена полная золотых монет амфора времен Римской республики, сообщает La Repubblica в пятницу, 7 сентября.
В амфоре были обнаружены более 300 прекрасно сохранившихся монет, их общая стоимость измеряется миллионами евро, пишет regnum.ru.
Эксперты пока затрудняются определить точный возраст амфоры и монет: скорее всего, они были сделаны за два века до Рождества Христова, а возможно, и раньше.
Данная амфора — одна из самых ценных археологических находок за всю историю раскопок в Комо, рассказали местным журналистам эксперты.
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