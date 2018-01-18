В Италии нашли руины возрастом около трех тысяч лет

С помощью беспилотного управляемого летательного аппарата, на борту которого была установлена термокамера, обладающая высокой чувствительностью, специалистам удалось обнаружить на Сицилии руины города, возраст которого оценивается примерно в 2700 лет.

Весьма любопытную находку обнаружили специалисты, представляющие Университет Камерино. Археологам удалось установить, что найденные античные руины относятся к городу, который был основан еще в 628 году греками. Оказалось, что руины принадлежат части города под названием Селинунт. С помощью весьма чувствительного сенсора термокамеры, установленной на беспилотной летательном аппарате, специалистам удалось заметить довольно странные термальные аномалии, располагавшиеся на отрезке от порта до храма, пишет vladtime.ru.

Термальные аномалии привели исследователей к масштабным подземным постройкам, которые помогли экспертам определить береговую линию реки, а также установить местоположение следов деятельности жителей Селинунта, которые в древние времена проживали на южном берегу Сицилии.