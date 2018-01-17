В Италии настроены на отмену санкций

Представители итальянской коалиции, в которую входят партии «Лига Севера», «Вперед, Италия!», «Братья Италии» и «Четвертый полюс», заявили о планах добиваться отмены санкций, введенных в отношении России, в случае своей победы на парламентских выборах, которые пройдут в марте, пишет gazeta.ru.

«Маттео Сальвини, лидер «Лиги», неоднократно говорил и подтверждает сейчас, что, когда партия попадет в правительство, он потребует отмены этих сумасшедших санкций против России, которая является главным союзником Европы в борьбе с международным терроризмом, - сказал секретарь по международным делам партии Джанлука Савоини.

Лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони и лидер «Братьев Италии» Джорджио Мелони также выразили готовность к отмене санкций.

По словам высокопоставленного источника в партии «Вперед, Италия», этот вопрос планируется поднять на первом заседании Европейского Совета после победы коалиции на выборах.