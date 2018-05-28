В Италии не смогли сформировать новое правительство

Понедельник, 28 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии не смогли сформировать новое правительство

После отказа Джузеппе Конте от должности премьера президент страны Серджо Маттарелла может предложить сформировать кабмин экономисту Карло Коттарелли.

Юрист Джузеппе Конте отказался возглавить коалиционное правительство Италии. Ранее его кандидатуру на этот пост предложили партии «Движение «5 звезд» и «Лига». По данным СМИ, это случилось из-за конфликта Конте с президентом республики Серджо Маттареллой, который отказался утверждать экономиста Паоло Савону на должности министра экономики и финансов. Президент открыто признал, что не одобрил кандидатуру Савоны из-за его высказываний о необходимости выхода Италии из Еврозоны. Маттарелла также пояснил, что такие назначения плохо отражаются на экономическом положении страны, угрожают благосостоянию населения и отпугивают инвесторов, пишет ТАСС.

Отмечается, что финансовые рынки неоднозначно реагировали в последние дни на возможное назначение Савоны главой ключевого министерства, которое должно вести переговоры с Брюсселем. При этом лидеры «Лиги» и «Движения «5 звезд» Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо продолжали настаивать на своем кандидате, несмотря на то, что им намекали на необходимость найти нового претендента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: фестиваль «Серралвеш»

      Приезжайте в Порту, и Вы станете свидетелем одного из самых крупных фестивалей культуры, чья программа привлекательна для всех возрастов и для каждого члена семьи.

      Подробнее

    • Португалия: ведущая газета меняет периодичность

      Информацию распространила компания Meios & Publicidade.

      Подробнее

    • В Испании впервые обвенчают геев

      Шведский викарий Гуннар Сьеберг станет первым священнослужителем, который проведет в Испании церковную церемонию бракосочетания гомосексуальной пары.

      Подробнее

    • Цыганская свадьба оставила испанский ресторан без выручки

      Молодожены с размахом отметили свадьбу в одном из ресторанов в испанском муниципалитете Виверо (провинция Луго, автономное сообщество Галисия).

      Подробнее

    • В Италии не смогли сформировать новое правительство

      После отказа Джузеппе Конте от должности премьера президент страны Серджо Маттарелла может предложить сформировать кабмин экономисту Карло Коттарелли.

      Подробнее

    • Италия: футбольный «Наполи» возглавил Карло Анчелотти

      Неаполитанский клуб на своем сайте объявил о том, что на пост главного тренера команды назначен известный итальянский специалист Карло Анчелотти.

      Подробнее

    • Шарапова снялась в сериале

      Российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в съемках эпизода третьего сезона сериала «Миллиарды», выходящего на канале Showtime.

      Подробнее

    • В Австрии придумали новый способ борьбы с нелегалами

      Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в Европейский союз необходимо пресечь работу контрабандных перевозчиков еще в Африке.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе