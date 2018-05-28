В Италии не смогли сформировать новое правительство

Юрист Джузеппе Конте отказался возглавить коалиционное правительство Италии. Ранее его кандидатуру на этот пост предложили партии «Движение «5 звезд» и «Лига». По данным СМИ, это случилось из-за конфликта Конте с президентом республики Серджо Маттареллой, который отказался утверждать экономиста Паоло Савону на должности министра экономики и финансов. Президент открыто признал, что не одобрил кандидатуру Савоны из-за его высказываний о необходимости выхода Италии из Еврозоны. Маттарелла также пояснил, что такие назначения плохо отражаются на экономическом положении страны, угрожают благосостоянию населения и отпугивают инвесторов, пишет ТАСС.

Отмечается, что финансовые рынки неоднозначно реагировали в последние дни на возможное назначение Савоны главой ключевого министерства, которое должно вести переговоры с Брюсселем. При этом лидеры «Лиги» и «Движения «5 звезд» Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо продолжали настаивать на своем кандидате, несмотря на то, что им намекали на необходимость найти нового претендента.