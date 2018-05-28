В Италии не смогли сформировать новое правительство
После отказа Джузеппе Конте от должности премьера президент страны Серджо Маттарелла может предложить сформировать кабмин экономисту Карло Коттарелли.
Юрист Джузеппе Конте отказался возглавить коалиционное правительство Италии. Ранее его кандидатуру на этот пост предложили партии «Движение «5 звезд» и «Лига». По данным СМИ, это случилось из-за конфликта Конте с президентом республики Серджо Маттареллой, который отказался утверждать экономиста Паоло Савону на должности министра экономики и финансов. Президент открыто признал, что не одобрил кандидатуру Савоны из-за его высказываний о необходимости выхода Италии из Еврозоны. Маттарелла также пояснил, что такие назначения плохо отражаются на экономическом положении страны, угрожают благосостоянию населения и отпугивают инвесторов, пишет ТАСС.
Отмечается, что финансовые рынки неоднозначно реагировали в последние дни на возможное назначение Савоны главой ключевого министерства, которое должно вести переговоры с Брюсселем. При этом лидеры «Лиги» и «Движения «5 звезд» Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо продолжали настаивать на своем кандидате, несмотря на то, что им намекали на необходимость найти нового претендента.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!