В Италии объявили красный уровень погодной опасности

Как отмечается, уровень погодной опасности был повышен из-за непогоды, которая обрушилась на Апеннинский полуостров, где произошли грозы, град и сильные дожди, пишет gazeta.ru.

Уточняется, что наиболее опасная ситуация наблюдается в Венето, Фриули-Венеции-Джули, Лигурии, Ломбардии и Трентино-Альто-Адидже. В южной области Калабрия из-за оползня погибли четыре человека.