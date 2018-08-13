В Италии одинокая медсестра завещала больнице все сбережения

Понедельник, 13 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии одинокая медсестра завещала больнице все сбережения

Мария Болонья всю жизнь ухаживала за пациентами.

Наследство в размере 600 тыс. евро получила больница итальянского города Триест от бывшей сотрудницы. Об этом сообщает издание Il Piccolo.

Работавшая медсестрой Мария Болонья умерла в 2017 году в возрасте 95 лет. Родственников у старушки не было — ее сын умер от тяжелой болезни, мужа также не было в живых.

Женщина завещала все накопленные деньги больнице, в которой трудилась всю жизнь. Несколько месяцев потребовалось, чтобы оформить передачу накоплений медучреждению, пишет regnum.ru.

Переданные Болоньей деньги пополнили бюджет больницы на ближайшие два года. На них оборудуют новый гардероб и отделение по переливанию крови, а также отремонтируют столовую и вход в здание.

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