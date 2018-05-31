В Италии ограбили дом экс-премьера и квартиру мэра Милана

Четверг, 31 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии ограбили дом экс-премьера и квартиру мэра Милана

Неизвестные ограбили в минувшие выходные дом бывшего премьер-министра Италии, известного деятеля Христианско-демократической партии Чириако Де Миты.

Как сообщил во вторник журналистам представитель итальянской полиции, четверо неизвестных в масках проникли ночью на виллу экс-премьера в южном городке Нуско, мэром которого он был избран в 2014 году. Супруга известного политика обнаружила незваных «гостей» в своей спальне около половины четвертого утра. Судя по акценту, грабители были выходцами из Восточной Европы. Они не были вооружены, но действовали весьма дерзко и решительно. Преступники потребовали у 90-летнего Де Миты открыть домашний сейф и похитили находившиеся в нем драгоценности. При этом, по свидетельству правоохранителей, они не применяли силу, пишет РИА Новости.

В те же выходные неизвестные обокрали квартиру мэра Милана Джузеппе Салы. Вернувшийся в воскресенье домой после отдыха на море градоначальник обнаружил, что входная дверь взломана, а из квартиры похищены некоторые личные вещи, в том числе, дорогие часы и золотые украшения. Злоумышленники не проявили никакого интереса ни к персональному компьютеру мэра «северной столицы», ни к его документам. Как это принято в подобных случаях, к расследованию кражи в доме действующего политика помимо сотрудников криминальной полиции подключились также представители спецподразделений государственной полиции Digos.

В конце апреля в центре Болоньи неизвестные обокрали дом бывшего премьер-министра Италии, экс-главы Еврокомиссии Романо Проди. Тогда преступники похитили не только ценные вещи, но и многочисленные документы, связанные с государственной деятельностью и личной жизнью видного политика. По словам Проди, у него и его жены украли тогда «часть жизни, дорогие воспоминания». В момент кражи супруги Проди находились в Риме на всеобщей аудиенции у папы Франциска.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Somersby Out Jazz

      До конца сентябрь в Лиссабоне и Кашкайше у вас есть возможность побывать на концертах на открытом воздухе, где смешиваются различные музыкальные стили. 

      Подробнее

    • Игроки ГК «Кубань» в составе сборной России сыграют против Португалии

      Первый матч между командами, который прошел в Москве, завершился со счетом 32:25 в пользу россиянок.

      Подробнее

    • Зидан ушел из испанского «Реала»

      Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение покинуть клуб.

      Подробнее

    • Испания: девушки мигрируют чаще парней

      Испанские девушки уезжают жить и работать за границу чаще юношей.

      Подробнее

    • В Италии ограбили дом экс-премьера и квартиру мэра Милана

      Неизвестные ограбили в минувшие выходные дом бывшего премьер-министра Италии, известного деятеля Христианско-демократической партии Чириако Де Миты.

      Подробнее

    • Италия: «Ювентус» продлит контракты с Бардзальи и Кьеллини

      Итальянская пресса утверждает, что «Ювентус» в скором времени предложит новые контракты защитникам команды Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи.

      Подробнее

    • На самом длительном авиарейсе побили рекорд скорости

      Самый длительный беспосадочный авиарейс из австралийского города Перт в Лондон, побил свой собственный рекорд скорости.

      Подробнее

    • Назарбаев останется на своем посту до конца жизни

      Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана, принял закон «О Совете безопасности Республики Казахстан».

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе