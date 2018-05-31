В Италии ограбили дом экс-премьера и квартиру мэра Милана

Как сообщил во вторник журналистам представитель итальянской полиции, четверо неизвестных в масках проникли ночью на виллу экс-премьера в южном городке Нуско, мэром которого он был избран в 2014 году. Супруга известного политика обнаружила незваных «гостей» в своей спальне около половины четвертого утра. Судя по акценту, грабители были выходцами из Восточной Европы. Они не были вооружены, но действовали весьма дерзко и решительно. Преступники потребовали у 90-летнего Де Миты открыть домашний сейф и похитили находившиеся в нем драгоценности. При этом, по свидетельству правоохранителей, они не применяли силу, пишет РИА Новости.

В те же выходные неизвестные обокрали квартиру мэра Милана Джузеппе Салы. Вернувшийся в воскресенье домой после отдыха на море градоначальник обнаружил, что входная дверь взломана, а из квартиры похищены некоторые личные вещи, в том числе, дорогие часы и золотые украшения. Злоумышленники не проявили никакого интереса ни к персональному компьютеру мэра «северной столицы», ни к его документам. Как это принято в подобных случаях, к расследованию кражи в доме действующего политика помимо сотрудников криминальной полиции подключились также представители спецподразделений государственной полиции Digos.

В конце апреля в центре Болоньи неизвестные обокрали дом бывшего премьер-министра Италии, экс-главы Еврокомиссии Романо Проди. Тогда преступники похитили не только ценные вещи, но и многочисленные документы, связанные с государственной деятельностью и личной жизнью видного политика. По словам Проди, у него и его жены украли тогда «часть жизни, дорогие воспоминания». В момент кражи супруги Проди находились в Риме на всеобщей аудиенции у папы Франциска.