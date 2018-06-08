В Италии остановили строительство азербайджанского газопровода

Пятница, 08 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии остановили строительство азербайджанского газопровода

Новое правительство Италии пересмотрит проект строительства составной части «Южного газового коридора» - Трансадриатического трубопровода (ТАР).

Как передает Reuters, об этом решении объявил министр окружающей среды Италии Серджо Коста, представляющий «Движение пяти звезд», которое выступает против прокладки азербайджанской трубы.  

«Учитывая нашу энергетическую политику и потребность в газе, мы считаем проект ТАР в настоящее время абсолютно бессмысленным», - говорится в письменном ответе министра на запрос депутатов парламента Италии.

В связи с этим участие страны в проекте, «как и в двух других не менее крупных, будет пересмотрено», заявил Коста. Министр уточнил, что этот вопрос уже внесен в повестку дня и будет рассмотрен «в приоритетном порядке».

Коалиционное правительство Италии было сформировано после выборов 2018 года из представителей партий «Движение пяти звезд» и «Лига». Его возглавил Джузеппе Конте. Как отмечает Reuters, «Лига» занимает по отношению к газопроводу ТАР менее непримиримую позицию, чем «Движение пяти звезд». В партии пока никак не отреагировали на заявление Косты по проекту TAP, пишет rosbalt.ru.

Проект «Южный газовый коридор» предназначен для транспортировки природного газа из Азербайджана в Европу. Помимо ТАР, по которому газ будет поступать до Италии - через Грецию, Болгарию и Албанию, он предполагает также расширение газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум и строительство в Турции TANAP. Первый газ по TANAP придет в Турцию уже 12 июня.  

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