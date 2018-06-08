В Италии остановили строительство азербайджанского газопровода

Как передает Reuters, об этом решении объявил министр окружающей среды Италии Серджо Коста, представляющий «Движение пяти звезд», которое выступает против прокладки азербайджанской трубы.

«Учитывая нашу энергетическую политику и потребность в газе, мы считаем проект ТАР в настоящее время абсолютно бессмысленным», - говорится в письменном ответе министра на запрос депутатов парламента Италии.

В связи с этим участие страны в проекте, «как и в двух других не менее крупных, будет пересмотрено», заявил Коста. Министр уточнил, что этот вопрос уже внесен в повестку дня и будет рассмотрен «в приоритетном порядке».

Коалиционное правительство Италии было сформировано после выборов 2018 года из представителей партий «Движение пяти звезд» и «Лига». Его возглавил Джузеппе Конте. Как отмечает Reuters, «Лига» занимает по отношению к газопроводу ТАР менее непримиримую позицию, чем «Движение пяти звезд». В партии пока никак не отреагировали на заявление Косты по проекту TAP, пишет rosbalt.ru.

Проект «Южный газовый коридор» предназначен для транспортировки природного газа из Азербайджана в Европу. Помимо ТАР, по которому газ будет поступать до Италии - через Грецию, Болгарию и Албанию, он предполагает также расширение газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум и строительство в Турции TANAP. Первый газ по TANAP придет в Турцию уже 12 июня.