В Италии от мощных дождей и наводнений погибло 17 человек

В Италии число жертв непогоды возросло до 17 человек. Только за прошедшие сутки в результате разгула стихии погибли четыре местных жителя, сообщает Tvc.ru. Проливные дожди, наводнения и сильный ветер атаковали страну в начале недели. Это привело к транспортному коллапсу и перебоям электроэнергии сразу в нескольких регионах. Ситуация по-прежнему остается сложной.

"Красный", наивысший уровень опасности объявлен в Венеции, (подробно в новостях портала). Там затоплен исторический центр города. Стихия повредила мозаичный пол собора Святого Марка, пишет napoli1.com.

Вода в помещении поднялась почти на метр. Пострадали также два гобелена, мрамор и колонны. По оценкам властей, ущерб уже составил один миллиард евро. Прогнозы синоптиков неутешительны - дожди и грозы не покинут Италию до конца недели.