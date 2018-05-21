В Италии отец забыл дочь в машине и ушел на работу

Понедельник, 21 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии отец забыл дочь в машине и ушел на работу

Мужчина должен был отвезти своего ребенка в детский сад, однако оставил его в машине.

Через несколько часов девочка умерла в салоне авто.

В Сан-Пьеро-а-Градо недалеко от Пизы отец забыл о годовалой дочке, оставив ее в машине. В итоге покинутый в салоне автомобиля ребенок скончался, пишет Pisa Today.

Отмечается, что 40-летний мужчина должен был завезти дочь в детский сад. Она уснула на заднем сиденье, папа забыл про нее и ушел на работу. Когда за малышкой в садик пришла мама, ее там не оказалось. На парковку были вызваны спасатели и медики, однако помочь девочке уже не представлялось возможным, пишет life.ru.

Мэр города Пиза Марко Филиппески выразил соболезнования семье малышки.

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