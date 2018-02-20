В Италии откроется новый курорт Lefay
Компания Lefay Resorts официально объявила о начале строительства отеля Lefay Resort & SPA Dolomiti.
Он станет вторым оздоровительным курортом в портфолио компании.
Lefay Resort & SPA Dolomiti, расположенный в Доломитовых Альпах, будет построен на курорте Пинцоло, в зоне катания Мадонна-ди-Кампильо.
Открытие запланировано на лето 2019 года, пишет euromag.ru.
«Мы готовы принять вызов и уверены, что открытие отеля Lefay Resort & SPA Dolomiti даст толчок новым проектам», - говорит Лилиана Леали, генеральный директор Lefay Resorts.