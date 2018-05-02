В Италии открылась выставка «Русская икона: молитва и милосердие»

Большая выставка «Русская икона: молитва и милосердие» открылась в понедельник для посетителей в городе Бари на юге Италии. Экспозиция, включающая 36 шедевров древнерусской иконописи, развернута в старинном Свевском замке в рамках официальной программы международного фестиваля «Русские сезоны», пишет ТАСС.

На презентации проекта выступили посол РФ в Ватикане и при Суверенном Мальтийском Ордене Александр Авдеев, бывший посол Италии в РФ и один из инициаторов проекта Антонио Дзенарди Ланди, куратор экспозиции Лилия Евсеева, ведущий сотрудник отдела научных исследований музея имени Андрея Рублева, а также коллекционер и меценат Михаил Абрамов и мэр города Бари Антонио Декаро.

По словам градоначальника, выставка русских икон - одно из главных событий нынешнего года, к которым относятся установление прямого авиасообщения между Бари и Москвой и открытие российского почетного консульства в старой исторической части города. Декаро подчеркнул, что Бари по праву считается важнейшим религиозным центром для православных христиан, «местом пересечения» католичества и православия. Мэр высказал убеждение в том, что выставка в Бари «станет ярким продолжением масштабного международного культурного проекта, помогающего установлению дружеских межконфессиональных и межнациональных отношений и устранению противоречий между христианами Востока и Запада».

Приветственные послания по случаю открытия выставки русской иконы поступили от Ольги Голодец, заместителя председателя правительства РФ, от владыки Илариона (Алфеева), митрополита Волоколамского, председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, от монсеньора Франческо Какуччи, архиепископа-митрополита Бари-Битонто.

Выставка «Русская икона: молитва и милосердие» будет принимать посетителей до 1 июня. Выставка подготовлена московским Музеем Русской Иконы совместно с Музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Акция проходит при поддержке министерства культуры РФ, министерства культурного наследия и туризма Италии, а также областного музейного объединения Апулии.