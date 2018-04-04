В Италии отставной офицер США убил жену

Как сообщается, 44-летний экс-офицер ВС США Джоэл Кинсер находился в депрессии и признавался священнику в том, что рано или поздно убьет себя.

По предварительной информации, сначала он убил свою жену Лейлу, домохозяйку с русскими корнями, а потом совершил самоубийство. Прежде чем покончить с собой, он оставил записку с просьбой о прощении, пишет gazeta.ru.