В Италии отставной офицер США убил жену
В Италии бывший американский военный и его супруга русского происхождения были найдены мертвыми в своем доме.
Как сообщается, 44-летний экс-офицер ВС США Джоэл Кинсер находился в депрессии и признавался священнику в том, что рано или поздно убьет себя.
По предварительной информации, сначала он убил свою жену Лейлу, домохозяйку с русскими корнями, а потом совершил самоубийство. Прежде чем покончить с собой, он оставил записку с просьбой о прощении, пишет gazeta.ru.
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