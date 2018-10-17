В Италии пересчитают пожизненные выплаты бывшим сенаторам

Среда, 17 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии пересчитают пожизненные выплаты бывшим сенаторам

По данным СМИ, сегодня пожизненными выплатами пользуются 1360 экс-сенаторов, а ежегодная экономия средств составит порядка 16 миллионов евро.

Президиум сената парламента Италии во вторник принял решение пересчитать пожизненные выплаты бывшим сенаторам с учетом их пенсионных взносов.

В поддержку этого решения высказались 10 человек, при одном воздержавшемся. Сенаторы от Демократической партии и партии «Вперед, Италия» в момент голосования покинули зал заседания.

В середине июля решение о перерасчете пожизненных выплат в рамках борьбы с привилегиями, инициированной «Движением 5 звезд» и поддержанной их партнерами по правящей коалиции из партии «Лига», было принято палатой депутатов. 

В настоящий момент, по данным ANSA, пожизненными выплатами пользуются 1360 бывших сенаторов.  Отмечается, что их перерасчет с учетом пенсионных взносов ежегодно будет приносить парламенту экономию порядка 16 миллионов евро, пишет pnp.ru.

Комментируя решение президиума сената, премьер-министр страны Джузеппе Конте написал в Twitter: «Снижение трат и стоимости политики также является мерой по достижению социальной справедливости, знаком внимания, который «хорошая политика» должна демонстрировать, чтобы вести заслуживающий доверия диалог с гражданами».

В свою очередь, вице-премьер, министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо оставил вInstagram следующую запись: «Сказано. Сделано. Обещание сдержано. Прощайте пожизненные выплаты и для бывших сенаторов. Этой привилегии больше не существует ни для кого».    

«Сенат также говорит «стоп» старым ненужным привилегиям. Все было сделано в кратчайшие сроки, чтобы довести до конца борьбу, ведущуюся «Лигой», и сдержать обещание, которое участники правительства изменений дали гражданам. От слов к делу, против привилегий для немногих в пользу всех итальянцев», — цитирует ANSA заявление группы сенаторов-«лигистов».

В то же время национальный секретарь Демпартии Маурицио Мартина в ходе интервью телеканалу La7 объяснил неучастие сенаторов-демократов в этом голосовании «опасением, что это неконституционно» и приведет «к многочисленным искам» в суды.  

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