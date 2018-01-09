В Италии перевернулся автобус с 50 школьниками

После аварии госпитализированы 23 ребенка, сообщили местные спасатели.

Во время ДТП в понедельник, 8 января, в автобусе ехали с занятий около 50 учеников местной школы. По предварительной версии, причиной аварии стало внезапное ухудшение самочувствия водителя, передает РИА Новости.

Пострадавших доставили в больницу на машинах скорой помощи, сообщается, что серьезных травм никто из них не получил. На фотографиях с места ДТП автобус лежит в кювете на правом боку.