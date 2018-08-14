В Италии переводы мигрантов обложат налогом для помощи семьям с детьми

В нижнюю палату парламента Италии внесен законопроект о введении 3-процентного сбора с денежных переводов мигрантов, сообщил министр по делам семьи Лоренцо Фонтана в интервью Il Foglio во вторник, 14 августа, пишет regnum.ru.

Средства будут направляться молодым семьям для покрытия расходов на нянь, добавил министр.

«Не знаю, какую именно сумму мы получим. Но мы приветствуем любую инициативу, направленную на поддержку семей», — отметил Фонтана.