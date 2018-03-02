В Италии подписали новый закон о доходах от ТВ-трансляций

Лотти отметил, что благодаря этому закону будет существенно сокращена финансовая пропасть между признанными лидерами итальянского футбола и «маленькими клубами», что сделает Серию А более похожей на Бундеслигу и АПЛ, пишет soccer.ru.

«Наша лига станет более сбалансированной и интересной», - подчеркнул Лотти.