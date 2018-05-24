В Италии поезд врезался в грузовик

Четверг, 24 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии поезд врезался в грузовик

В Италии при столкновении поезда и грузовика погибли два человека.

В результате столкновения поезда и грузовика в области Пьемонт в провинции Турин погибли два человека, еще 18 получили ранения. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным агентства, поезд, который двигался из Турина в Ивера, совершил столкновение со стоявшей на путях фурой. Из-за аварии состав сошел с рельсов. Среди погибших машинист поезда. Еще один из пострадавших доставлен в больницу в тяжелом состоянии, пишет gazeta.ru.

В данный момент полиция устанавливает причины инцидента.

Ранее сообщалось, что на севере Италии автобус с пассажирами вылетел с трассы и перевернулся.

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